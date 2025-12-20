تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران برابر مس شهر بابک به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی شنبه ۲۹ آذر در چارچوب مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران به مصاف تیم لیگ یکی مس شهر بابک رفت و با برتری سه بر صفر راهی مرحله یکچهارم شد.

شاگردان مازیار زارع در حالی با ضربه سر غلامرضا ثابت‌ایمانی در دقیقه ۴۱ به گل رسیدند که در دقیقه ۳۴ محمد پاپی یک پنالتی این تیم را از دست داد.

علیرضا رمضانی نیز در دقایق ۵۹ و ۸۰ برای ملوان گلزنی کرد تا بازی با برتری قاطع ملوان به پایان برسد.