مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: امسال ۱۲ نفر بر اثر حوادث مربوط به گاز در استان جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیهان ساکی پور در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خوزستان ۳۷ حادثه مربوط به گاز ره داده است که بر اثر آن ۱۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۴۵ نفر دیگر مجروح شدند.

وی بر ضرورت توجه به نکات ایمنی در هنگام وسایل گاز سوز تاکید کرد و ادامه داد: از جمله این نکات می‌توان به نصب درپوش‌های استاندارد بر روی دودکش گاز، گاز، و استفاده از لوله‌های گاز برای وسایل گاز سوز اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت گاز خوزستان خاطر نشان کرد: میزان مصرف گاز در کل کشور ۶۴۰ میلیون متر مکعب است که ۷۵ درصد آن در بخش خانگی می‌باشد و این میزان در استان خوزستان ۵۵ میلیون متر مکعب است و ۲ درصد مصرف کنندگان گاز در استان بسیار پر مصرف هستند که ۶ درصد گاز استان را مصرف می‌کنند.

ساکی پور عنوان کرد: از تمامی شهروندان و مشترگان گاز استان درخواست می‌شود نسبت به رعایت الگوی مصرف توجه کنند و دمای آسایش بین ۱۸ تا ۲۱ درجه را مورد توجه قرار دهند.