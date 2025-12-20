همزمان با سومین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان عصر امروز از سه کتاب حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداری و در تالار فرهنگ و هنر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با حضور میهمانان، چهره‌های ادبی و علمی، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمان و مدیران فرهنگی، کتاب‌های «سبک زندگی و سیره تربیتی مادران شهدا» از عباسعلی رستمی نسب، «عبور از نیل» تالیف مریم نجارپور چترودی و «نور ماه» از رحیمه ملازاده رونمایی شدند.

همچنین در این آیین از نویسندگان این کتاب‌ها و اعضای انجمن ادبی دفاع مقدس استان کرمان با اهدای لوح سپاس، تجلیل شد.

در ادامه نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان نشست نهضت ترجمه آثار ادبیات پایداری، مقاومت و سردار شهید سلیمانی با حضور مترجمان، پژوهشگران و نویسندگان ادبیات پایداری در سالن همایش‌های تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

این نشست تخصصی همراه با نقد، تحلیل و بررسی آثار نویسندگان ادبیات مقاومت و با سخنرانی سید عبدالله مرتضی عاملی نویسنده، ناشر و فعال فرهنگی از لبنان، احمد یوسف زاده، علی بابایی، جواد کامور بخشایش و محمدرضا صرفی برگزار شد.

نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان پس از ۶ سال وقفه، امسال به صورت بین‌المللی و با شعار «لبخند کتاب به کرمان» در راستای اهداف فرهنگی برنامه «کرمان برفراز» ۲۷ آذرماه شروع به کار کرد.

این نمایشگاه تا سوم دی‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان به کتاب، فرهنگ و هنر است و علاوه بر عرضه تازه‌های نشر، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری نیز برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است.