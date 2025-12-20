پخش زنده
امروز: -
، در پی طغیان رودخانهها و بارشهای اخیر در جنوب استان کرمان، تیمی متشکل از مدیران ارشد استانی جهت بررسی وضعیت و برآورد خسارات از مناطق متاثر از سیل بازدید کردند
.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این سفر یکروزه، معاونت حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای، مدیر دفتر مهندسی رودخانهها و مدیر هماهنگی منابع آب ناحیه جنوب، در معیت استاندار کرمان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، از نزدیک وضعیت رودخانه شور جیرفت و مناطق سیلزده شهرستان رودبار جنوب را مورد نظارت و ارزیابی قرار دادند.
محورهای اصلی این بازدید:بررسی وضعیت رودخانه شور جیرفت: نظارت بر روند جریان آب و بررسی استحکام لایروبیهای انجام شده جهت جلوگیری از ورود سیلاب به اراضی مجاور.ارزیابی خسارات در رودبار جنوب: بازدید از نقاط بحرانی و مناطقی که در اثر طغیان رودخانههای فصلی دچار آسیب شدهاند.
اتخاذ تصمیمات فوری: استاندار کرمان در این بازدید بر لزوم تسریع در عملیات بازگشایی مسیرها و تقویت دیوارههای حفاظتی رودخانهها توسط شرکت آب منطقهای و سایر ارگانها تاکید کرد.
مدیران شرکت آب منطقهای نیز در جریان این بازدید، گزارشی از حجم سیلابهای ورودی و وضعیت مهندسی رودخانهها ارائه داده و بر تداوم حضور تیمهای عملیاتی در منطقه تا رفع کامل خطرات احتمالی تاکید کردند.