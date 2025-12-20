عصر امروز تیم‌های بندرآستارا و شهرداری ماهشهر در ماهشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برد سه بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چهارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابت‌ها عصر امروز تیم‌های بندرآستارا و شهرداری ماهشهر در ماهشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برد سه بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

همزمان در دیگر دیدار این گروه نیز تیم سپیدرود رشت از ساعت ۱۴:۰۰ فردا در ورزشگاه سردار جنگل رشت میزبان تیم برق شیراز خواهدبود.

همچنین از گروه دوم این رقابت‌ها نیز تیم چوکا تالش از ساعت ۱۴:۰۰ فردا در ورزشگاه قدس کارگران اصفهان میهمان تیم سپاهان ب اصفهان خواهد بود.