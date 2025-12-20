پخش زنده
تیم فوتبال گلگهر سیرجان در مرحله یک هشتم پایانی رقابتهای جام حذفی باشگاههای ایران و در ضربات پنالتی با عبور از سد مس رفسنجان به دور بعد مسابقات راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال گلگهر سیرجان امروز شنبه ۲۹ آذر در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران میهمان تیم هم استانی اش مس رفسنجان بود.
تلاش دو تیم در نیمه نخست نتیجهای در بر نداشت و به رغم اینکه چند موقعیت خوب گلزنی از هر دو تیم ایجاد شد، اما در نهایت با تساوی بدون گل به رختکن رفتند. در نیمه دوم تدابیر فنی جباری و تارتار بازهم ثمری به همراه نداشت و پس از ۹۰ دقیقه تلاش، تساوی بدون گل در برابر اسم دو تیم دیده شد تا بازی به وقتهای اضافه کشیده شود.
در وقتهای اضافه نیز گلی از خط دروازهها عبور نکرد تا تکلیف تیم صعود کننده به مرحله یک هشتم نهایی به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی این گلگهر بود که بهتر عمل کرد و با واکنشهای فرزین گروسیان پیروزی ۴ بر یک را رقم زد.
با این نتیجه گل گهر تیم صعود کننده از این دیدار به جمع ۸ تیم برتر رقابتهای جام حذفی ایران شد.
ترکیب مس:
نیما میرزازاد - مجید نصیری - احمدرضا زندهروح - علیرضا نقیزاده - دانیال جهانبخش - فرنام عرب - نورمن کوردیچ - میلادفخرالدینی - وحید حیدریه و آرمان رمضانی.
مجتبی جباری
ترکیب گلگهر:
مارکوس میراندا، سیاوش یزدانی، مسیح زاهدی، آرمان اکوان، مجید عیدی، امیر جعفری، نوید عاشوری، علیرضا علیزاده، پوریا لطیفیفر، مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی.
مهدی تارتار