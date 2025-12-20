در واپسین روز‌های پاییزی بارش برف وباران چهره مناطق مختلف استان را زمستانی و موجی ازشادمانی و شکرگزاری را بین مردم ایجاد کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در ادامه بارشها در استان بارش برف برخی مناطق را سفید پوش کرد و موجی ازشادمانی و شکرگزاری را به همراه داشت.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان بارشهای اخیر در نوع خود بی سابقه است؛به طوریکه در برخی نقاط استان به بیش از ۱۷۰ میلی‌متر رسیده و سیلاب به راه انداخته است.

استاندار کرمان در بازدید از مناطق سیل زده جنوب استان گفت: بهسازی بافت‌های روستایی که آسیب دیده‌اند در اولویت کار فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.