پخش زنده
امروز: -
مشکلات کشاورزان و راههای شهرستان فاریاب در سفر استاندار و نماینده مردم شش شهرستان جنوبی به این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمامرکز کرمان؛در پی وقوع سیلاب اخیر، خسارات واردشده به مزارع و باغهای کشاورزی ،مسائل و مشکلات کشاورزان خسارتدیده بهصورت مستقیم بررسی شد.
پیگیریهای لازم کارشناسان جهاد کشاورزی برای تسریع در روند برآورد خسارت و فراهمسازی حمایتهای لازم برای کشاورزان در دستور کار قرار دارد تا روند تولید و فعالیتهای کشاورزی منطقه در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط عادی بازگردد.