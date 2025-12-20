به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رییس ستاد بزرگداشت هفته مقاومت و دفاع مقدس، کشور در نشست هماهنگی کمیته‌های ستاد ترویج مکتب حاج قاسم تاکید کرد : برنامه‌های امسال با تمرکز بر سه رویکرد اصلی مردمی کردن، مقاوم‌سازی و ایجاد وحدت برگزار می‌شود.

سردار معروفی تصریح کرد که کرمان در سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی باید نماد واقعی وحدت مقدس ایران باشد.

وی از رسانه‌ها، به‌ویژه صدا و سیما، خواست تا با تمام توان این رویداد بزرگ را منعکس کنند.