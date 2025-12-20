پخش زنده
سومین رویداد جشنواره فرهنگی وهنری (چله) ویژه شب یلدا درامین شهر انار برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،ویژه برنامههایی بمناسبت شب یلدا با رویکرد شور و نشاط اجتماعی و بهبود اخلاق و فرهنگ سنتی شهروندی برای صله رحم و در پی ثبت آیین سنتی یلدا در فهرست میراث ناملموس جهانی با محور رویکرد فرهنگی برند (یلدای ماندگاری) برای شهر امین شهر،برگزار شد.
در این جشنواره فرهنگی وسنتی «چله ایرانی، یلدای جهانی» ویژه برنامههای متنوع شاد فرهنگی یلدایی، برای مخاطب کودک و نوجوان و بزرگسالان اجرا و
نمایشگاه عرضه محصولات برای معرفی توانمندیهای مشاغل مختلف تولید نمایش محصولات صنایع دستی شامل پته دوزی وصنایع دستی چوب و تولید زیورآلات و تولیدات خانگی، تولید پوشاک، کشاورزی و کارآفرینهای نمونه و… در کنار محصولات مرتبط با آیین یلدابرپا شد.