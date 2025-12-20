تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان قزوین از ابتدای دیماه
محمد میرزایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین با صدور ابلاغیهای، از تغییر ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی استان با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
بر اساس این ابلاغیه، ساعت فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها از اول دیماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ تعیین شد.
طبق این ابلاغیه، فعالیت کارکنان در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری خواهد بود.
واحدهای عملیاتی، آموزشی، امدادی، بهداشتی و درمانی و دستگاههای خدماترسان که مستقیما به مردم ارایه خدمات می نمایند، از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و مطابق مصوبات هیئت وزیران به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
در این ابلاغیه تأکید شده است مدیران و رؤسای دستگاهها ضمن نظارت دقیق بر اجرای بخشنامه و اطلاعرسانی به کارکنان، ترتیبی اتخاذ کنند که هیچگونه اختلالی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود و کسری زمان فعالیت اداری نیز از طرق مقتضی جبران گردد.