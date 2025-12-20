پخش زنده
با فرارسیدن شب یلدا، خانوادهی آقای دهستانی با ۹ فرزند قد و نیم قد، معنای واقعی با هم بودن را تجربه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شب یلدای این خانوادهی خوش جمعیت یزدی به همراه خاله ها، عموها، داییها و عمه ها، یک شب به یادماندنی را رقم زد.
فال حافظ، بوی چای دارچینی، صدای فال حافظ و خندههای بچههایی که اطراف کرسی، بازی میکنند، همه با هم تصویری از یک یلدای گرم و زنده را شکل دادند.
جمعی که نشان داد، گرمای واقعی یلدا نه از شومینه و کرسی، بلکه از دلهایی میآید که کنار هم میتپد.