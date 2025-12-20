پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان از برگزاری پویش یلدای مهربانی با هدف تامین مایحتاج خانوادههای نیازمند در شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه افزود: این پویش با هدف تامین مایحتاج خانوادههای نیازمند از جمله خانوادههای دارای بیمار سخت درمان، ایتام و مادران سرپرست خانوار با حضور خیران و مردم نیکوکار در حال اجراست.
وی ادامه داد: مردم نیکوکار و خیران میتوانند از طریق کد دستوری *۸۸۷۷*۰۶۱# و ارسال عدد ۵ به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۶۱ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵، ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۴-۰۵۷۵ به نام کمیته امداد امام خمینی استان در پویش یلدای مهربانی مشارکت نمایند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان با اشاره به اینکه فعالان در صنوف آجیل فروشی، قنادی، میوه فروشی و بنکداران میتوانند در این شبها با تخفیفات خود در تهیه بستههای یلدایی به کمیته امداد بیایند. بیان کرد: امکان مشارکت از طریق سامانه نیکوکاری سما با مراجعه به آدرس [https://sama.emdad.ir/Sama/puyesh/۸۰/۱۸۰۰۰](https://sama.emdad.ir/Sama/puyesh/۸۰/۱۸۰۰۰) و از طریق نرمافزارهای ایرانی اپ، ایوا، بله و روبیکا نیز فراهم شده است.