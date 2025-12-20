مازندران به‌عنوان دومین استان پیر کشور، میزبان بیش از ۱۴ هزار سالمند تحت پوشش بهزیستی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: مازندران به‌عنوان دومین استان پیر کشور، دومین استان دارای بیشترین جمعیت سالمندی در ایران است و در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار سالمند تحت پوشش خدمات بهزیستی استان قرار دارند.

رحمانی افزود: از این تعداد، حدود ۱۱ هزار نفر سالمند دارای معلولیت هستند و بیش از ۲ هزار نفر نیز سالمند زن سرپرست خانوار محسوب می‌شوند که همگی از خدمات حمایتی و توانبخشی بهزیستی مازندران بهره‌مند هستند.

وی گفت: در راستای ارائه خدمات تخصصی، هم‌اکنون ۹ مرکز ویزیت در منزل و ۱۴ مرکز روزانه سالمندان در استان فعال است که در مجموع به حدود ۶۰۰ نفر خدماتی همچون گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و آموزش مهارت‌های زندگی ارائه می‌دهند.

رحمانی افزود: این خدمات با هدف ارتقای سطح کیفیت زندگی سالمندان و افزایش توانمندی‌های فردی آنان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین ۵ مرکز شبانه‌روزی نگهداری و مراقبت از سالمندان در استان مازندران فعالیت دارند و خدمات حمایتی و مراقبتی مستمر ارائه می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران اعلام کرد هدف این سازمان صرفاً حمایت و نگهداری سالمندان در منازل یا مراکز شبانه‌روزی نیست، بلکه ارتقای کیفیت خدمات، توانمندسازی و مهارت‌آموزی دوران سالمندی در دستور کار قرار دارد.

رحمانی افزود: بر همین اساس، طرح «پاتوق مهر سالمندی» با محوریت نشاط اجتماعی، مهارت‌آموزی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان، به‌تازگی در شهرستان ساری آغاز به کار کرده است.