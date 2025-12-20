وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای، شرایط و ضوابط بسترسازی عملیاتی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی را نهایی و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای، شرایط و ضوابط بسترسازی عملیاتی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی را نهایی و ابلاغ کرد. این اقدام در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

بر اساس این ابلاغیه، کلیه متقاضیان و فعالان این حوزه موظف هستند برای پیگیری و ثبت درخواست خود به سامانه مدیریت کشاورزی فراسرزمینی (سماک) به آدرس https://sso.maj.ir/index.aspx مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز را بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر بارگذاری نمایند.

مسئولیت ارائه توضیحات تکمیلی و پاسخگویی به سوالات متقاضیان بر عهده دو مرجع اصلی یکی دبیرخانه کشاورزی فراسرزمینی در دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و

دیگری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور است .

این بسترسازی عملیاتی، گام مهمی در جهت تأمین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی کشور در اراضی خارج از مرز‌ها محسوب می‌شود.