به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دور کردن خطر از دیگران و پذیرفتن به جان خویش، این خصلت کسانی است که برای تامین ایمنی مسافران، شب و روز نمی‌شناسند!

در باران و برف و کولاک و در گردنه‌های سخت گذر، جان در کف و دل در پای مسیر جاده‌ها سپرده‌اند و در این راه گاه جانشان را هم فدا می‌کنند.

راهدار خدوم ماسالی هم یکی از این خادمان راه بی ادعاست که هنگام انجام وظیفه در محور فومن-سراوان، جان خود را در مسیر خدمت رسانی، تقدیم کرد.