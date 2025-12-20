به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمد علی طالبی در ادامه سفر خود به مناطق سیل‌زده جنوب استان، از مزارع کشاورزی و منازل مسکونی آسیب‌دیده در روستای کروچان از توابع شهرستان جازموریان بازدید کرد و بر ضرورت بازسازی آب‌بند تخریب‌شده و جابه‌جایی روستاهای در معرض خطر سیلاب تأکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: طی سال‌های اخیر هزینه‌های زیادی برای ایجاد آب‌بند این منطقه صرف شده بود که متأسفانه در سیل اخیر تخریب شد.

استاندار کرمان افزود: برنامه ما بر این است که علاوه بر بازسازی آب‌بند، در زمینه جابه‌جایی برخی روستاهایی که به‌طور مداوم در معرض سیلاب قرار دارند نیز اقداماتی انجام شود.

طالبی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول، بخشی از دغدغه‌های روستاییان و اهالی شهرستان جازموریان، به‌ویژه در نقاطی که همواره با خطر سیل مواجه هستند، برطرف شود.

استاندار کرمان در ادامه سفر خود به مناطق سیل‌زده جنوب استان، از روند ساخت پل چراغ‌آباد در ورودی شهر جازموریان بازدید کرد؛ پلی که به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی در مدیریت بحران‌های ناشی از سیلاب در این منطقه شناخته می‌شود.

طالبی در جریان این بازدید، بر اهمیت این پل ۲۰ دهنه در تسهیل تردد و کاهش آسیب‌پذیری شهر جازموریان تأکید کرد.

در این بازدید، غلامرضا نژادخالقی مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان نیز با اشاره به نقش حیاتی این طرح در کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب، خواستار تسریع در روند ساخت پل ورودی جازموریان شد.