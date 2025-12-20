پخش زنده
امروز: -
موسوی گفت: اولویت اصلی مدیریت استان، حفظ ایمنی مردم و رسیدگی سریع به مناطق آسیبدیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان امروز شنبه ۲۹ آذرماه، در پی بارشهای اخیر و بروز سیلاب در برخی مناطق شرق استان، به شهرستانهای شرقی استان سفر کرد.
، در این سفر، آیتاللهی موسوی با حضور در شهرستان ریگان از مناطق آسیبدیده بازدید و از نزدیک در جریان میزان خسارات وارده قرار گرفت.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان: گفت با توجه به شرایط ایجادشده در پی بارشهای اخیر، اولویت اصلی مدیریت استان، حفظ ایمنی مردم، رسیدگی سریع به مناطق آسیبدیده و تأمین نیازهای ضروری خانوارهاست.
تمامی دستگاههای اجرایی با آمادگی کامل در صحنه حضور دارند و اقدامات لازم برای بازگشت هرچه سریعتر شرایط به حالت عادی در حال انجام است.
تلاش میکنیم هیچگونه خللی در خدمترسانی به مردم شریف این مناطق ایجاد نشود.