مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که با اقدامات هماهنگ، رشد سویه جدید تب برفکی (SAT۱) در دام‌های سنگین به صفر رسیده و مدیریت بیماری موفقیت‌آمیز بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،نبی‌اله رشنو، همچنین اعلام کرد تولید واکسن داخلی تا اوایل دی ماه آغاز می‌شود.

وی افزود:“خوشبختانه اکنون می‌توان گفت سویه جدید تب برفکی در دامداری‌های صنعتی دام سنگین مهار شده و تنها دام‌های مبتلای قبلی تحت پیگیری و واکسیناسیون قرار دارند. ”

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی گفت :این سویه که در شهریور ماه از مرز‌های غربی وارد شده بود، به دلیل تمرکز بالای دامداری‌های صنعتی در مناطقی مانند تهران، ابتدا موجب شدت بیماری شد؛ اما با اعمال تدابیر اجرایی و نظارت‌های میدانی، کنترل شد.

رشنو افزود: تاکنون حدود ۹ میلیون دُز واکسن مونووالان ویژه SAT۱ عمدتاً از ترکیه وارد و بیش از ۸ میلیون دُز آن تزریق شده است.

وی افزود: تمرکز آتی سازمان دامپزشکی بر کنترل و پیشگیری متمرکز در دام سبک، به ویژه با استفاده از واکسن هگزاوالان، متمرکز شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دستاورد داخلی، خبر از قطع وابستگی کشور به واردات واکسن تا فصل زمستان داد و گفت :“شیوع این سویه جدید، موجب ورود جدی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی به فرآیند تولید واکسن شد و خوشبختانه بذر واکسن سویه SAT۱… مورد تایید قرار گرفته است.

رشنو افزود: انتظار می‌رود به زودی، تولید داخلی واکسن تب برفکی آغاز شود و کشور در فصل زمستان به‌طور کامل به واکسن داخلی، چه در قالب مونووالان و چه هگزاوالان، اتکا داشته باشد. ”

وی درباره خسارات نیز افزود: که تلفات واقعی دام حدود ۱۰۰ رأس بوده است. برای دام‌های حذف شده (حدود ۵ تا ۶ هزار رأس) که به کشتارگاه هدایت شدند، صندوق بیمه کشاورزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده تا زیان اقتصادی قابل توجهی به دامداران و بازار لبنیات وارد نشود.