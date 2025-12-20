معاون اول رئیس‌جمهور با صدور پیامی، درگذشت بانوی فرهیخته و اثرگذار فرهنگی و سیاسی کشور، مرحومه اشرف بروجردی را تسلیت گفت و با تجلیل از نقش مصلحانه و خدمات ماندگار او، به‌ویژه در دوران مسئولیت در کتابخانه ملی، این ضایعه را اندوه‌بار و جبران‌ناپذیر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام محمدرضا عارف آمده است:

الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

خبر درگذشت بانوی گرانقدر، از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و سیاسی کشورمان، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی برای اینجانب تلخ و اندوهبار بود.

خانم اشرف بروجرودی که از خاندانی عالم و ریشه دار بود در زمان حیات خود با روشی مصلحانه و آگاهی بخش سعی در پیگیری مطالبات جامعه بویژه زنان داشت که در این مسیر موفق بود و در زمان حضورشان در کتابخانه ملی هم منشا خدمات ماندگار شد.

فقدان این بانوی آزادیخواه مطمئنا ثلمه‌ای جبران ناپذیر برای همکاران و دوستداران ایشان است.

صمیمانه درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی را به فرزندان، خانواده محترم بویژه برادر بزرگوار آن فقیده سعیده جناب آقای دکتر علاالدین بروجردی تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند قادر متعال برای آن بانوی والامقام علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) مسالت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور