به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و فولاد خوزستان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم رفتند.

دو تیم در نیمه اول رقابت پایاپایی از خود به نمایش گذاشتند، اما هیچ کدام از تیم‌ها به گل نرسیده تا نیمه اول با تساوی بدون گل پایان یابد.

اولین گل این دیدار در دقیقه ۵۱ به ثمر رسید و محمدرضا سلیمانی موفق شد ضربه کرنر را وارد دروازه چادرملو کند.

گرچه بازیکنان چادرملو برای گل تساوی تلاش فراوانی کردند، اما نتوانستند موقعیت خاصی را ایجاد کنند.

در دقیقه ۹۹ و در حالی که بازیکنان چادرملو و حتی حجت صدقی دروازبان این تیم برای گلزنی به محوطه جریمه فولاد رفته بودند، شاگردان یحیی ضدحمله زدند و روی دفع اشتباه سیروس صادقیان و برخورد توپ با زاده‌عطار که چند ثانیه قبل به زمین آمده بود، فولاد به گل دوم رسید تا برتری خود را قطعی کند و چادرملوی اردکان از جام حذفی کنار برود.