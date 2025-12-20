ساحل گیلان که همیشه مملو از زیبایی و زندگی است ، اینبار در چابکسر شاهد تصویری تلخ و نگران کننده از تلفات پرندگان دریایی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در پی پیدا شدن لاشه چندپرنده دریایی در ساحل چابکسر خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما برای بررسی چرایی ماجرا سراغ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رودسر رفت.

سرهندی با رد شایعات مطرح شده درباره شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سواحل این شهرستان، گفت: بررسی‌های میدانی و آزمایشگاهی انجام شده نشان می‌دهد تلفات اخیر پرندگان مهاجر در ساحل اُشیان چابکسر هیچ ارتباطی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ندارد و این پرندگان بطور دسته جمعی هنگام شیرجه زدن برای شکارماهی در تور صیادان گرفتار شدند.

