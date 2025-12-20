تیم‌های شناسایی و جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی در اطراف حرم مطهر رضوی، به طور ۲۴ ساعته در حالت آماده باش و فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ثامن مشهد گفت: ۹۶ نفر از اقشار آسیب دیدگان اجتماعی و بی سرپناه طی سه شب گذشته در مددسرای موقت مجموعه ورزشی وحدت منطقه ثامن اسکان یافتند.

محمد واحدی افزود: با توجه به اعلام هشدار‌های هواشناسی استان در خصوص بروز یخبندان و بارش شدید برف و باران از روز ۲۶ آذر ماه، سالن مجموعه ورزشی وحدت با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برای پذیرش افراد بی‌خانمان و متکدیان تجهیز شد تا به عنوان مددسرای موقت، پذیرای این قشر از شهروندان باشد.

او موضوع ساماندهی افراد آسیب دیده اجتماعی را از اولویت‌های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد دانست و گفت: در همین راستا با توجه به آماده باش ستاد مدیریت بحران شهرداری مشهد و نیز اهمیت و حساسیت ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در اطراف حرم مطهر رضوی، چهار اکیپ ویژه گشت و شناسایی و انتقال متکدیان، کارتن خواب‌ها و افراد بی سرپناه در مبادی منتهی به حرم فعال شده‌اند.

وی ادامه داد: در مجموع طی سه شب گذشته ۹۶ نفر در سالن وحدت اسکان یافتند که امکاناتی از قبیل حمام و سرویس بهداشتی، لوازم خواب و پذیرایی گرم، آرایشگر و بهیار در اختیار آنها قرار گرفت.

واحدی گفت: با توجه به فعالیت ۲۴ ساعته گشت‌های شناسایی در اطراف حرم مطهر، هیچ فرد بدون سرپناه و در سرما مانده‌ای در این ایام در محدوده خدماتی منطقه ثامن باقی نماند.

وی از شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده افراد اشاره شده در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۳۷ موارد را اعلام کنند تا تیم‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

مجموعه ورزشی وحدت در بلوار وحدت بین وحدت ۲۷ و ۲۹ و در محدوده خدماتی شهرداری منطقه ثامن مشهد واقع شده است.