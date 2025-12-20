به مناسبت هفته مهریز و در چارچوب رویداد «یزد، قلب ایران»، نخستین شهرستان استان یزد، در کانون توجه رسانه ملی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با پایان این هفته رسانه‌ای، تریبون خبر به میان مردم مهریز آمد تا شهروندان، دیدگاه‌ها، نظرات و ارزیابی‌های خود را نسبت به این رویداد رسانه‌ای بیان کنند.

بسیاری از شهروندان مهریزی، پرداختن رسانه ملی به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی این شهرستان را اقدامی مثبت و اثرگذار دانسته و معتقد بودند که دیده شدن مهریز

در قاب رسانه، می‌تواند نقش مهمی در شناساندن توانمندی‌های کمتر دیده‌شده این منطقه ایفا کند.

آنان تأکید کردند که انعکاس مسائل شهرستان در برنامه‌های تلویزیونی، موجب افزایش توجه و حساسیت نسبت به مطالبات مردم می‌شود.

در کنار این نگاه مثبت، برخی شهروندان نیز با اشاره به وجود مشکلات و چالش‌ها در حوزه‌هایی مانند زیرساخت، خدمات و توسعه، بر ضرورت تداوم این‌گونه برنامه‌ها تأکید کردند و خواستار آن شدند که پرداخت رسانه‌ای به مهریز، محدود به یک هفته نبوده و با پیگیری مستمر همراه باشد.