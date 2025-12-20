محمد اسلامی در بازدید وزیر صمت از دستاورد‌های هسته‌ای گفت: سند راهبردی این صنعت عبور از فاز تحقیقاتی به صنعتی را رقم زده است و امروزه صنعت هسته‌ای کشور در حوزه‌های مختلف همسطح کشور‌های پیشرفته در حال حرکت می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میزبان محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم در پردیس شهید شهریاری بود.

در ابتدای این حضور، وزیر صمت بازدیدی از نمایشگاه آخرین دستاورد‌های صنعت هسته‌ای کشورمان داشت و از نزدیک در جریان آخرین پیشرفت‌های این صنعت در حوزه‌های مختلف صنعتی، انرژی، پزشکی، درمانی، کشاورزی و محیط زیست قرار گرفت.

اسلامی ضمن خوش‌آمدگویی به وزیر صمت و همراهان وی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ سند راهبردی صنعت هسته‌ای کشور عبور از فاز تحقیقاتی به صنعتی را رقم زده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: فرایند تبدیل علم و دانش به فناوری و تبدیل فناوری به محصول نیازمند قابلیت‌سازی مستمر است تا در کوتاه‌ترین زمان انجام شود و پاسخی مناسب به نیاز‌های کشور و مردم داشته باشد.

اسلامی با بیان اینکه با همه مزاحمت‌ها، عملیات‌های خرابکارانه و دیگر موارد از جمله جنگ تحمیلی اخیر، حرکت علمی در سازمان انرژی اتمی ادامه دارد، تصریح کرد: صنعت هسته‌ای کشورمان در حوزه‌های مختلف امروز در تراز پیشرفته در حرکت بوده و دستاورد‌های آن همسطح کشور‌های پیشرفته است.

معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر تشکیل کمیته مشترک برای افزایش همکاری‌های دوجانبه بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در بخش صنایع، نقش سازمان انرژی اتمی ایران در سرفصل‌های گوناگون قابل بهره‌بردای است.

وی ادامه داد: «انرژی» امروز یکی از معضلات عمده صنایع کشور است. خوشبختانه مهندس اتابک، وزیر محترم صمت در بحث گسترش نیروگاه‌های هسته‌ای بابت تولید برق اتمی نگاهی همسو با سیاست‌های فعلی سازمان انرژی اتمی ایران دارند و می‌توانیم این فرصت را برای همکاری مشترک بهره‌برداری کنیم. با این نگاه می‌توانیم بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ در ساخت نیروگاه‌های اتمی کوچک و حتی بزرگ مقیاس‌ها را انجام دهیم.

اسلامی افزود: در این زمینه و در ساخت نیروگاه‌های اتمی ۳۰۰ مگاواتی صنایع مختلف می‌توانند با سرمایه‌گذاری و برداشتن سهام به ما در این مسیر ملحق شوند تا بتوانند برای حداقل ۶۰ سال آینده از انرژی پایدار برخوردار باشند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود در این نشست با اشاره به فعالیت سازمان در حوزه معدن نیز گفت: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری صنعت هسته‌ای کشور با وزارت صمت، در حوزه معدن است. در این زمینه سازمان انرژی اتمی ایران در چارچوب رسالت قانونی خود عمل کرده تا از مردم و محیط زیست در مقابل تشعشعات اتمی حفاظت کند.

وی در پایان با بیان اینکه در حوزه معدن فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران در قالب کار‌های مشارکتی است و فعالیت هیچ معدنی متوقف نشده است، تصریح کرد: متاسفانه با اینکه سازمان انرژی اتمی ایران در این حوزه هیچ تعارضی با وزارت صمت ندارد، اما این تصور در حوزه معدن وجود ندارد. به همین خاطر برای روشن شدن این موضوع که صنعت هسته‌ای در این بخش تنها به رسالت قانونی خود عمل می‌کند، نیازمند فراهم کردن بستری مناسب برای رسیدن به یک فهم مشترک است.

وجود فصول مشترک همکاری حوزه صنعت با سازمان انرژی اتمی ایران

در ادامه این نشست، اتابک به بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های صنعت هسته‌ای اشاره کرد و گفت: این بازدید موجب شد تا شنیده‌ها در مورد کار‌ها و اقدامات فاخر انجام شده به عینیت تبدیل شود و امیدواریم این اقدامات همچنان تداوم یابد. فصول مشترک همکار‌های حوزه صنعت با سازمان انرژی اتمی ایران بسیار فراوان است.

وزیر صمت با بیان اینکه همکاری‌های بین دو مجموعه می‌تواند توسعه یابد، افزود: وزارت صمت متولی بحث معادن است البته رعایت قوانین بالادستی ملاک عمل ما بوده و به حتم با تشکیل کمیته‌های مشترک کار را با همکاری یکدیگر پیش خواهیم برد.

اتابک تصریح کرد: بدون شک با یک جمع‌بندی و هم‌افزایی مناسب و سرعت بخشیدن به همکاری‌های مشترک در حوزه معادن، شاهد ارتقای ارزش افزوده در صنعت معدن کشور خواهیم بود. اعتقاد بنده این است که در بخش معدن، تشکیل و فعالیت کارگروه مشترک نقش بسیار مثبتی را ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به بازدید امروز و مشاهده دستاورد‌ها و پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای کشور به خصوص در بخش صنایع دریافتیم که ما فصول مشترک مهمی با سازمان انرژی اتمی ایران داریم تا بتوانیم از نظر فنی سطح صنایع کشور را بالا برده و از تکنولوژی در این مسیر برای تحقق این مهم بهره‌مند شویم. صنعت هسته‌ای با تولید برق می‌تواند کمک فراوانی به صنایع کشور داشته باشد.

اتابک تصریح کرد: سازمان انرژی اتمی ایران با تولید برق هسته‌ای می‌تواند در کنار صنایع کشور باشد؛ برای رفع نیاز انرژی صنایع می‌توان با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی احداث و توسعه نیروگاه‌های اتمی کوچک مقیاس را آغاز کرد و بدین ترتیب می‌توانیم برق مورد نیاز صنایع مختلف را از این طریق تامین کنیم. همچنین این اتفاق می‌تواند موجب بحث کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی شود که به حتم در آینده یک مساله جدی است و از حالا باید به آن فکر کرد.

وزیر صمت در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای تکنولوژی خاطرنشان کرد: همان طور که اشاره شد در زمینه‌ها و فصول مختلفی امکان همکاری بین وزارت صمت و سازمان انرژی اتمی ایران وجود دارد.