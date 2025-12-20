پخش زنده
برنامهی «نیمکت» امروز با نگاهی متفاوت به فعالیتهای دانشآموزی، از اجرای دکلمهای در قدردانی از مقام مادر تا موفقیت آیندهسازان در رقابتهای علمی، لحظاتی پرشور و افتخارآفرین را به تصویر میکشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیرمحمد بابایی و طاها کنعانی، دو دانشآموز با حضور در نمایشگاه بینالمللی توسعه اختراعات در فجیره امارات، توانستند با ارائه طرحهای نوآورانه خود، مدال طلا و گواهی تقدیر هیئت داوران را کسب کنند.
این موفقیت، علاوه بر افتخارآفرینی برای استان قزوین، بیانگر ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشآموزان ایرانی در عرصههای جهانی است. حضور فعال و مؤثر آنان در چنین رویدادهایی، آیندهای روشن برای توسعه علمی و فناوری کشور نوید میدهد.