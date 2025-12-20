­نمایندگان شطرنج ایران با درخشش در پیکار‌های قهرمانی رده‌های سنی جهان، عنوان نخست بخش برق آسا را از آن خود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان رقابت‌های بلیتس (برق آسا) پیکار‌های شطرنج قهرمانی رده‌های سنی جهان که به مدت ۲ روز در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد، رامتین کاکاوند از ایران در رده سنی زیر ۱۳ سال (آزاد) با کسب ۸ امتیاز از ۹ بازی به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

در ادامه این مسابقات روشا اکبری دیگر نماینده ایران، در رده سنی کمتر از ۱۵ سال دختران نیز با کسب ۷٫۵ امتیاز از ۹ بازی، بالاتر از سایر رقبا ایستاد و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

این رقابت‌ها از روز گذشته آغاز شد و امروز با برگزاری دیدار‌های پایانی به اتمام رسید. هر دو شطرنج‌باز ایرانی به عنوان بخت‌های نخست قهرمانی، با عملکردی قابل قبول این رقابت‌ها را با کسب نشان طلا به پایان رساندند.