با وجود گذشت بیش از یک سال از آتش بس هنوز مناطق زیادی از لبنان بازسازی نشده و حتی بخش عمده آن مناطق در مرحله آواربرداری قرار دارد، در این میان علاوه بر صهیونیست‌ها برخی عناصر وابسته هم در مسیر بازسازی سنگ اندازی می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ حملات و نقض‌های مکرر آتش بس صهیونیست‌ها که به اعلام یونیفل از ده هزار مورد عبور کرده، خود بخشی از موانع بازسازی است، اما از سوی دیگر برخی جریان‌ها به صورت علنی سنگ اندازی می کنند مانند حزب فالانژ‌ها وابسته به سمیر جعجع.

او حتی مخالفت با بازسازی مناطق آسیب دیده را به مجلس هم کشانده و تهدید کرده بود فراکسیون تحت امرش در جلسه شرکت نخواهد کرد. اما در نهایت مجلس به حد نصاب رسید و درخواست وام از بانک جهانی به میزان ۲۵۰ میلیون دلار تصویب شد اگر چه دریافت وام هم فرایند طولانی دارد.

عمده بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هم هنوز در حد آوار برداری باقی مانده و با وجود اعلام رئیس جمهور مبنی بر اولویت قرار دادن آن، این مهم به ثمر ننشسته است.

آن سوی دیگر صهیونیست‌ها هم در تلاش برای ایجاد زمین سوخته در مناطق جنوبی هستند تا عملا مناطق خالی از سکونت باشد هر چند مردم روستا‌های مرزی نیز اسرار بازگشت به خانه خود دارند تا خود دست به کار شده و مانع از تحقق سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم اشغالگر شوند.