در نشستی تخصصی با حضور عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید، مهم‌ترین چالش‌ها و راهکار‌های تسریع اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید علوی، عالیشهر و سهند بررسی شد.

تمرکز بر گره‌گشایی مسکن در شهر‌های جدید علوی، عالیشهر و سهند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلسه بررسی وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید علوی، عالیشهر و سهند به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

در این نشست، مدیران عامل شرکت‌های تابعه گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و موانع اجرایی ارائه کردند.

رفع مشکلات طرح های کم‌پیشرفت، تعیین تکلیف متقاضیان انصرافی و بررسی واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت از محورهای اصلی جلسه بود.

همچنین بر اجرای فوری دستورالعمل تأمین مالی دهک‌های اول تا چهارم و جمع‌آوری آورده متقاضیان تأکید شد.

به‌روزرسانی سامانه «تم» و تعیین تکلیف پروژه‌های قابل افتتاح تا پایان سال از دیگر مصوبات این نشست بود.