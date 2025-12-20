به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه یک‌روزه تخصصی طراحی و دوخت لباس‌های ایرانی با الهام از طرح فرش استان‌های مختلف کشور در شهر ساری برگزار شد.

حمیده ایرانی، مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: هنرمندان طراح لباس ایرانی با الهام از طرح، نقش و رنگ فرش هر استان، لباس‌هایی متناسب با هویت فرهنگی مناطق مختلف کشور طراحی و دوختند و در معرض دید عموم قرار دادند.

وی افزود: در کنار آثار طراحی لباس، بخش‌هایی از نمایشگاه به ارائه آثار هنرمندان هنرهای تجسمی، دکوراسیون، صنایع غذایی خانگی و همچنین اجرای موسیقی اصیل ایرانی اختصاص داشت که با استقبال بازدیدکنندگان همراه شد.

مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، ترویج لباس‌ها و هنرهای اصیل ایرانی و ایجاد پیوند میان پوشش سنتی، هنر و هویت فرهنگی استان‌های مختلف کشور است.