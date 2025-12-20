فعالیت آموزشی مدرسه هدایت سمنان بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش استان،فردا به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،،با توجه به احراز شرایط مندرج در بخشنامه بیماری‌های واگیردار در آموزشگاه ابتدایی پسرانه هدایت و پس از ارزیابی، بررسی و تصویب در شورای مدرسه، آموزش در این آموزشگاه فردا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد برگزار خواهد شد.

مدیران محترم مراکز آموزشی توجه داشته باشند هر مدرسه یا کلاس درسی که به‌صورت غیرحضوری اعلام می‌شود، به‌طور مستمر مورد نظارت قرار گرفته و برگزاری کامل و منظم کلاس‌های مجازی الزامی است.

همچنین مدیران مدارس در صورت دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل‌های اعلامی، مراتب را به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند تا تصمیم‌گیری لازم انجام شود