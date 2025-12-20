پخش زنده
امروز: -
بمنظور مصرف بهینه خاموشی ۲۰ روزه چاههای کشاورزی برای صرفهجویی معادل مصرف سالانه آب شرب شهرستان اعمال شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان کارگروه سازگاری با کمآبی صبح امروز شنبه ۲۹ آذر با حضور معاون امور عمرانی فرمانداری سیرجان و اعضای کارگروه با هدف برنامهریزی برای حفاظت و بهرهبرداری صحیح از منابع آبی، صیانت از ذخایر باقیمانده و جلوگیری از افت سطح سفرههای زیرزمینی تشکیل شد.
امین داوری معاون امور عمرانی فرمانداری سیرجان، اظهار داشت: یکی از مصوبههای مهم این جلسه که نقش مؤثری در صرفهجویی در منابع آبی و حفاظت از ذخایر زیرزمینی برای نسلهای آینده دارد، خاموشی موتورپمپهای کشاورزی است.
وی افزود: بر همین اساس، از اول دیماه تا ۲۰ دیماه، موتورپمپهای کشاورزی به مدت ۲۰ روز خاموش خواهند بود.
در ادامه کاردوست مدیر منابع آب شهرستان سیرجان اظهار داشت: از خاموشی ۲۰ روزه حدود یک هزار حلقه چاه کشاورزی حجمی معادل ۱۹ میلیون مترمکعب صرفه جویی خواهد شد.
وی افزود:با اجرای کامل این طرح، حجمی معادل حجم سد تنگوییه و یا مصرف آب شرب یک سال شهرستان صرفهجویی حاصل خواهد شد.
مدیر منابع آب شهرستان تصریح کرد: با توجه به برداشتهای بی رویه از منابع آب و در نتیجه افت مداوم سطح آب زیرزمینی جهت حفظ و حراست از منابع آب به عنوان مهمترین محور توسعه شهرستان کلیه شهروندان بایستی صرفه جویی در مصرف آب را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
لازم به ذکر است، مرحلهی اول طرح خاموشی ۲۰ روزه چاههای کشاورزی در آذر ماه سال جاری نیز اجرا شده است