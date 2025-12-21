پخش زنده
امروز: -
بر اساس مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان در راستای اصلاح الگوی مصرف، ۳۶ مجوز واحد پخت نان کامل در زنجان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: بر اساس مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان در راستای اصلاح الگوی مصرف، ۳۶ مجوز واحد پخت نان کامل در زنجان صادر شد.
زمانی در بازدید از یک واحد تولید نان کامل در شهر زنجان، افزود: هم اکنون ۱۱۷ واحد نانوایی در سطح استان نان کامل تولید و عرضه میکنند.
وی گفت: از این تعداد ۲۷ واحد از سال ۱۴۰۳ به مرور زمان مشغول ارائه نان کامل بودهاند و ۵۴ واحد از آبانماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده اند.
زمانی اضافه کرد: در میان این واحدها، ۱۱۰ واحد سنگکپزی، ۶ واحد لواشپزی و یک واحد تافتانپزی با استفاده از آرد کامل، نان کامل به شهروندان ارائه میکنند.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: شهرستان زنجان دارای ۹۳ واحد، شهرستان خدابنده ۲۰ واحد، شهرستان ابهر سه واحد و شهرستان طارم یک واحد نانوایی فعال در حوزه نان کامل دارد.
زمانی با اشاره به اهمیت نان کامل برای سلامت جامعه، گفت:این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان دولت برای ارتقای کیفیت نان و سلامت عمومی انجام شده و مجوز پخت نان کامل برای تمامی واحدهای سنگکپزی شهر زنجان از طریق سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور صادر شده است.
وی ادامه داد: مجوز خرید آرد کامل با سبوسگیری پنج درصد پس از اعلام آمادگی واحدهای نانوایی و بررسی شرایط فنی و بهداشتی آنها صادر شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان به قیمت نان کامل نیز اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان، قیمتها در دستگاههای کارتخوان نانینو ثبت شده و بر این اساس، نان کامل لواش هزار و ۱۴۰ تومان، سنگک چهار هزار و ۶۰۰ تومان و تافتان ۲ هزار و ۸۵۰ تومان در سطح شهر عرضه میشود.
وی با تاکید بر ارزش تغذیهای نان کامل افزود: نان کامل به دلیل دارا بودن فیبر و ریزمغذیهای بیشتر، نقش موثری در پیشگیری از بیماریهای گوارشی، دیابت و چاقی دارد و توسعه تولید و عرضه آن از اولویتهای حوزه سلامت عمومی و امنیت غذایی استان است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان همچنین خاطرنشان کرد: نظارت مستمر و میدانی دستگاههای مسوول از جمله اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای تضمین کیفیت تولید و صیانت از سلامت شهروندان ضروری است.