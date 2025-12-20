در آستانه شب یلدا به همت موکب و حسینیه بقیه الله اعظم(عج) مراغه ۱۰۰ بسته معیشتی به خانواده‌های نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئول موکب بقیه الله اعظم (عج) مراغه گفت: در این بسته‌ها ۱۱ قلم کالا شامل برنج، روغن مایع، مرغ، قند، چای، رب گوجه فرهنگی و شیرینی تهیه شده است.

رحمان کارکن افزود: برای تامین این بسته‌ها به همت هیئت امنای موکب ۱۷۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: بخشی از این بسته‌ها در اختیار کمیته امداد امام خمینی شهرستان قرار گرفت تا دراختیار خانواده‌های تحت پوشش این نهاد قرار گیرد.

به گفته مسئول موکب بقیه الله اعظم(عج) مراغه، پس از پیاده روی اربعین سالار شهیدان به همت موکب بقیه الله مراغه در چهار مرحله بسته‌های معیشت بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

کارکن ادامه داد: همزمان با ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز در دو مرحله بسته‌های معیشتی بین خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.