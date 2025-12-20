به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این ماشین‌آلات تخصصی آتش‌نشانی، عمرانی و خدمات شهری با هدف افزایش توان عملیاتی در ارائه خدمات شهری، ارتقای ایمنی و بهبود آمادگی مدیریت بحران در شهر‌های استان طی مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی به شهرداری‌ها تحویل داده شد.

این ماشین‌آلات توسط سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی تأمین شده‌اند و با ارزشی بالغ بر دو هزار میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال، در سی‌وهشتمین نشست معاونین حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهری‌های ایران در محل هتل نوین پلاس مشهد در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی در این مراسم با تاکید بر اهمیت حیاتی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آن را عاملی کلیدی برای عبور کشور از مشکلات کنونی دانست و اظهار کرد: با وجود نیاز مبرم، در حوزه توسعه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه مترو، کوتاهی شده است.

غلامحسین مظفری با بیان اینکه بسیاری از مشکلات امروز، محصول تدبیر‌هایی است که در گذشته انجام ندادیم، تصریح کرد: حوزه حمل‌ونقل از زیرساخت‌های اصلی کشور بوده و نادیده گرفتن آن، ما را با چالش‌های فعلی رو‌به‌رو کرده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به نقد شیوه شهرسازی فعلی پرداخت و اظهار کرد: حجم کار‌هایی که در حوزه حمل‌ونقل عمومی نسبت به جمعیت و شاخص‌های جهانی انجام شده، راضی‌کننده نیست.

این مقام مسئول با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در این حوزه، گفت: باید بپذیریم که فرهنگ جابه‌جایی، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری بسیار مهم است؛ اما در شهرسازی، اصالت را به خودرو‌ها داده‌ایم و به پیاده‌رو، پیاده‌روی و دوچرخه اصالت نداده‌ایم و تا زمانی که این مسیر را ادامه دهیم، به نتیجه نخواهیم رسید.

استاندار خراسان رضوی همچنین به پیشرفت‌های جهانی اشاره کرد و افزود: رونمایی اخیر از قطار مسافربری با سرعت هزار کیلومتر در ساعت در چین نشان می‌دهد که فاصله ما با دنیا در حال افزایش است؛ در عین حال، منابع ما محدود است و باید با مدیریت و حسن مدیریت، این امکانات محدود را بهتر به‌کار بگیریم تا نتایج بیشتری حاصل شود.

سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی تاکنون ۱۹۱ دستگاه خودرو و تجهیزات عمرانی و خدمات شهری با منابعی بالغ بر یک و یک دهم همت، برای شهرداری‌های استان تامین کرده است.