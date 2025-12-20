پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال فولاد خوزستان با پیروزی مقابل چادرملو به مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای جام حذفی ایران صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فولاد خوزستان و چادرملو اردکان در چارچوب مرحله یکهشتم پایانی رقابتهای فوتبال جام حذفی ایران امروز شنبه ۲۹ آذر در فولاد آرهنای اهواز به مصاف هم رفتند.
پیام حیدری با کمکهای بهزاد پناهی و امین قدیری قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.
فولاد با برتری مقابل استقلال خوزستان و چادرملو با پیروزی برابر ذوبآهن در مرحله یکشانزدهم راهی یکهشتم شده بودند.
تلاش دو تیم در نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم این فولاد بود که به گل رسید و قفل دروازهها در این بازی باز شد. در دقیقه ۵۱ کرنر ارسالی از سمت چپ پوریا سر آبادانی را محمدرضا سلیمانی با یک ضربه سر تبدیل به گل کرد تا فولاد یک بر صفر جلو بیفتد.
در ادامه تلاش اردکانیها برای جبران نتیجهای نداشت و فولاد در دقایق تلف شده نیمه دوم توسط زاده عطار به گل دوم هم رسید.
در پایان، فولاد با پیروزی ۲ بر صفر برابر چادرملو راهی مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی شد. چادرملو هم از دور رقابتها کنار رفت.
فولاد در مرحله یکچهارم نهایی با گلگهر روبهرو خواهد شد.
ترکیب ابتدایی فولاد:
حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاقپور، حسین سنگرگیر، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، پوریا سرآبادانی، یوسف مزرعه، محمدرضا سلیمانی و احسان محروقی
سرمربی: یحیی گلمحمدی
ترکیب ابتدایی چادرملو:
حجت صدقی، علیرضا آرتا، ویکتور متئوس، سعید محمدیفرد، سگوندو رودریگز، علی طاهران، سجاد مشهدی، محمدحسین خسروی، رضا محمودآبادی، امیررضا اسلامطلب و رضا جبیره
سرمربی: سعید اخباری