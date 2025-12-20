شرکت آب و فاضلابِ کشور با اشاره به افزایشِ برودت هوا در روزهای آینده، درباره یخ زدگیِ کنتورهای آب در برخی مناطق استان تهران، به ویژه مناطق شمالی استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت مهندسیِ آب و فاضلاب کشور توصیه کرد: در صورت مشاهدهِ یخ زدگی، از حرارت دادنِ مستقیم و یا ریختن آبِ جوش، روی کنتور و یا لوله هایِ آبِ داخل ساختمان و یا از برافروختن آتش در مجاورت شیرها و لوله های آب، خوداری شود.

قراردادن پشمِ شیشه و گونی کَنَفی در محفظه کنتور، همچنین عایق کردنِ لوله های سطحی از راهکارهای پیشگیری از یخ زدگی در فصل سرد است.

شهروندان می توانند در صورت مواجهه با مشکل یخ زدگی با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب تماس بگیرند.