نماینده مردم تبریز در مجلس و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر این نکته تأکید کردند که تقویت زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی در شهر‌های کوچک و میانی، مهم‌ترین راهکار کاهش مهاجرت به کلانشهرهاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در دیدار روح‌الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای توسعه متوازن شهری بررسی شد.

گلپایگانی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه بازآفرینی شهری، هدف اصلی این برنامه‌ها را ارتقای کیفیت زیست در شهرهای کوچک و میانی عنوان کرد.

وی کمبود امکانات خدماتی، رفاهی و آموزشی را از عوامل اصلی مهاجرت به شهرهای بزرگ دانست.

به گفته معاون وزیر، این مهاجرت‌ها اغلب به شکل‌گیری سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و بروز مشکلات اجتماعی منجر می‌شود.

گلپایگانی اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس و زودبازده را راهی مؤثر برای افزایش رضایتمندی شهروندان دانست.

وی بر لزوم حفظ هویت و شأن شهرهای کوچک تأکید کرد.

همچنین همکاری مجلس، مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی عامل تسریع پروژه‌های بازآفرینی معرفی شد.

در این نشست، طرح پیاده‌راه راسته تاریخی سعدی تبریز به‌عنوان نمونه‌ای موفق از بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گرفت.