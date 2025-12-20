پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب از مقابله با برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: در جریان گشت و کنترل مستمر محیط بانان پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان، از ۳ مورد برداشت غیرمجاز شن و ماسه جلوگیری و با متخلفان برابر قاون و مقررات برخورد شد.
موسی جسور افزود: برداشتهای غیرقانونی از بسترهای طبیعی، علاوه بر تخریب اکوسیستم منطقه، تهدیدی جدی برای تعادل محیطزیست و پایداری خاک و پوشش گیاهی محسوب میشود.
وی اضافه کرد:: یگان حفاظت محیط زیست میاندوآب با هرگونه تخلف زیستمحیطی و تجاوز به حریم منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو برخورد جدی خواهد کرد و گشتهای منظم برای جلوگیری از این اقدامات ادامه دارد.