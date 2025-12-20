پخش زنده
ویژهبرنامه «چیله گئجهسی» روی آنتن رادیو زنجان میرود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ همزمان با فرارسیدن شب یلدا، رادیو زنجان ویژهبرنامه زنده «چیله گئجهسی» را با حضور و همراهی شنوندگان روی آنتن میبرد. این برنامه روز یکشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ بهصورت زنده پخش خواهد شد.
«چیله گئجهسی» با محور محتوایی سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، میزبان هنرمندان، خوانندگان و کارشناسان اجتماعی خواهد بود و تلاش میکند آیینها و سنتهای شب یلدا در مناطق مختلف استان زنجان را به تصویر بکشد.
از بخشهای متنوع این برنامه میتوان به گزارش زنده از سطح شهر، حافظخوانی، معرفی آداب و رسوم محلی، ارتباط زنده با گزارشگران شهرستانهای استان، نمایش رادیویی، بررسی فلسفه شب یلدا، بیان ضربالمثلها و همچنین مشارکت مردمی از طریق پیامک و تماس تلفنی اشاره کرد. پخش سرودها و ترانههای مناسبتی نیز از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه است.
این برنامه به تهیهکنندگی مهناز عالمی و با اجرای اصغر داداشی، جلال نوری و الهه خاناحمدلو پخش میشود. عبدالله مرادی و مهناز عالمی نویسندگان برنامه هستند و بهرام ارفعی بهعنوان گزارشگر حضور دارد.
علاقهمندان میتوانند این برنامه را از موج افام ردیف ۹۴/۵۰ مگاهرتز دنبال کنند و از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۲۴۲ و یا با تماس با شماره ۳۳۷۷۳۰۰۰ - ۰۲۴، پایگاه اینترنتی Zanjan.iriborg.ir و بسترهای ایرانصدا و رادیونما با رادیو زنجان در ارتباط باشند.