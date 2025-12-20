\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0631\u062f\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0646\u0627\u0631\u0646\u062c\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0633\u0631\u0645\u0627 \u062a\u0627 \u0627\u0648\u0627\u0633\u0637 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a. \u00a0 \u00a0 \u00a0\n