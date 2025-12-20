به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در هشت‌ماهه امسال، بیش از ۳۳۲ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۳۰۷ تن انواع کود ازت و ۲۵ تن کود پتاس بین کشاورزان این شهرستان توزیع شده است.

وی افزود: چهاربرج با برخورداری از زمین‌های حاصلخیز جلگه‌ای، یکی از مناطق مهم تولید محصولات زراعی به‌ویژه گندم، جو و چغندرقند محسوب می‌شود و تأمین نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تصریح کرد: تأمین و توزیع کود در چهاربرج با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و با رضایت کشاورزان همراه است.