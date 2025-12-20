پخش زنده
کارشناسان هشدار میدهند؛ کاربران در شب یلدا مراقب کلاهبرداریهای اینترنتی باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس فتای استان زنجان گفت: اخیرا کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک جعلی حاوی لینک تحت عنوان هدیه شب یلدا یا عیدی دولت سعی دارند از شما کلاهبرداری کنند.
رئیس پلیس فتای استان زنجان افزود: این پیامکها حاوی لینکهای جعلی و خطرناک هستند که در صورت کلیک ممکن است موجب برداشت غیرمجاز از حساب بانکی کاربران شود، لذا به هیچ عنوان نباید روی این لینکها کلیک کرد و در صورت دریافت پیامک مشکوک، آن را فوراً حذف کنید، حتی اگر از طرف آشنایان ارسال شده باشد.
وی از شهروندان خواست در صورت کلیک روی لینکهای مشکوک، کاربران باید فوراً گوشی خود را در حالت پرواز قرار دهند و موضوع را به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا منعکس کنند و جهت اطلاعرسانی و دریافت راهنماییهای ایمنی، شهروندان میتوانند به وبسایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و یا با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل کنند.