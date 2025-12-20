به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامي شهرستان شهربابک از برگشت دو ميليارد و پانصد ميليون ريال به حساب يک مالباخته با پيگيري هاي تخصصي پليس فتا اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ "عبدلي" در تشريح اين خبر گفت: در پي شکايت يک شهروند مبني بر برداشت غيرمجاز دو ميليارد و پانصد ميليون ريال از حساب بانکي اش، مشخص شد اين فرد پس از دريافت پيامکي با عنوان "دريافت وام" لينک ارسالي را باز و پس از وارد نمودن اطلاعات حسابش با برداشت ناگهاني از حسابش مواجه شده است.

وي بيان داشت: در اين راستا با سرعت عمل كارشناسان پليس فتا و هماهنگي قضائي، مبلغ برداشت شده از حساب شاکي در حساب مقصد مسدود و به حساب مالباخته عودت و پرونده جهت دستگيري متهم به دادسرا ارجاع شد.

