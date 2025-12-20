پخش زنده
در پی تاخیر ۸ ساعته پرواز مشهد به شیراز، شرکت هواپیمایی زاگرس پاسخگوی مسافران این پرواز نیست.
مسافران پرواز مشهد به شیراز در تماس با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس اعلام کردند: مسئولان فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد حاضر به پاسخگویی مسافران این پرواز نیستند و میگویند که این مشکل شرکت هواپیمایی است و مسئولان شرکت هواپیمایی زاگرس باید پاسخگو باشند.
این پرواز قرار بود ساعت ۱۷ انجام شود که با اعلام شرکت هواپیمایی زاگرس با ۸ ساعت تاخیر در ساعت یک بامداد پرواز خواهد کرد.
در میان مسافران این پرواز کودکان خردسال و افراد سالخورده نیز حضور دارند که تاخیر ۸ ساعته بدون اطلاع قبلی سبب اعتراض خانوادههای آنان شده است.
تاخیر در پروازهای فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با توجه به حجم پروازهای این فرودگاه و رفت و آمد زائران به یک موضوع عادی برای مردم تبدیل شده است، اما بر اساس قوانین فرودگاههای کشور، شرکتهای هواپیمایی موظف به اعلام قبلی در تاخیرهای طولانی مدت، رعایت حقوق مسافران و تامین مکان و پذیرایی مناسب تا ساعت پرواز هستند که پاسخگو نبودن شرکت هواپیمایی زاگرس اعتراض مردم را در پی داشته است.