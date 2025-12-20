به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان سردار "موقوفه ئي" در تشريح عمليات هاي انضباط ترافيکي هفته پر برف و باران اخير گفت: همزمان با شروع بارش ها، تيم هاي پليس راه به حالت آماده باش صد در صدي درآمدند و ماموران پليس راه هاي شمال و جنوب استان در قالب 143 تيم راهي جاده هاي برف گير شدند.

وي با اشاره به همکاري تيم هاي انتظامي و يگان ويژه با پليس راه در زمينه خدمت رساني به مردم افزود: در اين راستا تيم هاي پليس با استقرار در محورهاي برف گير حوزه سيرجان، راور، شهربابک، بردسير، بافت، راين، ماهان و رابر که حوزه هايي کوهستاني هستند و بيشترين حجم بارندگي و يخ زدگي را داشتند ضمن هشدار به رانندگان، از وقوع حوادث ناشي از سرعت و بي احتياطي خودروهاي عبوري جلوگيري و با ساير واحدهاي امدادي نيز همکاري کردند.

فرمانده انتظامي استان با اشاره به استمرار حضور تيم هاي انضباط بخشي ترافيکي در محورهاي سراسر استان تصريح کرد: ماموران پليس راه و انتظامي طي اين عمليات هاي ميداني به بيش از260 خودروي سبک و سنگين گرفتار در سرماي شديد و يخ زدگي معابر، امدادرساني و نقاط وقوع سوانح رانندگي را نيز به خوبي مديريت کردند.