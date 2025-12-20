پخش زنده
فرمانده انتظامي استان با اشاره به بکارگيري143تيم پليس راه در جاده هاي برف گير استان از امدادرساني اين تيم ها به بيش از260 خودروي در راه مانده خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان سردار "موقوفه ئي" در تشريح عمليات هاي انضباط ترافيکي هفته پر برف و باران اخير گفت: همزمان با شروع بارش ها، تيم هاي پليس راه به حالت آماده باش صد در صدي درآمدند و ماموران پليس راه هاي شمال و جنوب استان در قالب 143 تيم راهي جاده هاي برف گير شدند.
وي با اشاره به همکاري تيم هاي انتظامي و يگان ويژه با پليس راه در زمينه خدمت رساني به مردم افزود: در اين راستا تيم هاي پليس با استقرار در محورهاي برف گير حوزه سيرجان، راور، شهربابک، بردسير، بافت، راين، ماهان و رابر که حوزه هايي کوهستاني هستند و بيشترين حجم بارندگي و يخ زدگي را داشتند ضمن هشدار به رانندگان، از وقوع حوادث ناشي از سرعت و بي احتياطي خودروهاي عبوري جلوگيري و با ساير واحدهاي امدادي نيز همکاري کردند.
فرمانده انتظامي استان با اشاره به استمرار حضور تيم هاي انضباط بخشي ترافيکي در محورهاي سراسر استان تصريح کرد: ماموران پليس راه و انتظامي طي اين عمليات هاي ميداني به بيش از260 خودروي سبک و سنگين گرفتار در سرماي شديد و يخ زدگي معابر، امدادرساني و نقاط وقوع سوانح رانندگي را نيز به خوبي مديريت کردند.