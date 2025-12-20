پخش زنده
آموزش مدارس ابتدایی شهرهای کرمان، اختیار آباد، زنگی آباد، باغین، کوهپایه، چترود و دهستان سیرچ شهداد فردا یکشنبه ۳۰ آذر غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد: در پی برودت هوا و یخزدگی، بجز مدارس ابتدایی دربرخی مناطق شهرستان کرمان که غیر حضوری شده ، فردا یکشنبه ۳۰ آذر فعالیت همه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه ها، آموزشگاهها و بانکها بهجز نهادهای نظامی، امدادی و خدماترسان «شهرستان کرمان» با دو ساعت تأخیر آغاز می شود.
تصمیمگیری در دیگر شهرستانهای متاثر از برودت هوا بر عهده فرمانداران است.