به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان گفت: اجرای این طرح چند بار مورد بازنگری قرار گرفت، اما در نهایت این طرح به‌عنوان یک برنامه ملی تثبیت شد و امروز دستگاه‌های مختلف از جمله صنایع، در اجرای آن نقش دارند.

دکتر وحید تعقیبی افزود: طبق برنامه‌ریزی جدید، سازمان منابع طبیعی نهال‌های سازگار با اقلیم هر منطقه را در اختیار واحد‌های صنعتی قرار می‌دهد و واحد‌ها می‌توانند در زمین‌های خود یا هر محل مناسب دیگری اقدام به کاشت کنند و تنها شرط این است که موقعیت دقیق درختان با نقاط GPS ثبت شود تا آمار نهایی و شفافیت اجرای طرح قابل پیگیری باشد.

او با اشاره به سابقه سه‌ساله اجرای این برنامه در شهرک صنعتی کاویان افزود: ما از دو سال قبل از اعلام رسمی این قالب نهایی، کاشت درخت را شروع کرده بودیم و اکنون در سال سوم اجرای مستمر این طرح هستیم و تاکنون حدود چهار هزار و ۵۰۰ اصله درخت در شهرک صنعتی کاویان کاشته‌ایم و در حقیقت در این امر پیشرو هستیم.

مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان با بیان این که پیش‌بینی ما برای امسال کاشت حدود ۵۰۰ اصله درخت است، اظهار کرد: تمام نهال‌ها با هماهنگی منابع طبیعی و با توجه به شرایط منطقه انتخاب می‌شوند تا ضریب ماندگاری آنها بالا باشد.