مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با هشدار نسبت به سهم بالای ساختمان‌ها در مصرف انرژی کشور، از الزام قانونی تعیین رده انرژی به‌عنوان شرط صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها خبر داد.

دریافت پایان کار، مشروط به اخذ رده انرژی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به سهم قابل توجه بخش ساختمان در اقتصاد و انرژی کشور اعلام کرد: حدود ۴۰ درصد از کل مصرف انرژی ایران به ساختمان‌ها اختصاص دارد.

وحید داعی این موضوع را نشانه ضرورت بازنگری جدی در الگوی مصرف انرژی در بخش مسکن دانست.

به گفته وی، بخش عمده این مصرف، مربوط به ساختمان‌های مسکونی است که نزدیک به ۸۰ درصد انرژی مصرفی این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند.

داعی با استناد به آمارهای رسمی، شدت مصرف انرژی در ایران را حدود سه برابر متوسط جهانی عنوان کرد.

وی اجرای ناقص مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را یکی از دلایل تداوم مصرف بالای انرژی دانست.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی ضعف ضمانت‌های اجرایی را مانع اصلی تحقق اهداف این مبحث معرفی کرد.

به گفته داعی، اصلاحات جدید انجام‌شده در مبحث ۱۹، رویکرد مدیریت مصرف انرژی را الزام‌آور کرده است.

بر این اساس، تعیین رده انرژی ساختمان در مرحله طراحی الزامی خواهد بود.

وی تأکید کرد بدون مشخص شدن رده انرژی، نقشه‌ها به شهرداری ارسال نخواهد شد.

داعی افزود: صدور پایان کار نیز منوط به درج رده انرژی ساختمان است.

حداقل رده قابل قبول برای ساختمان‌ها، رده D تعیین شده است.

در صورت عدم رعایت این الزام، پایان کار صادر نخواهد شد.

همچنین شهرداری‌ها موظف به نصب پلاک انرژی بر روی ساختمان‌ها هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ابراز امیدواری کرد اجرای دقیق این مقررات به کاهش مصرف انرژی منجر شود.

وی در پایان تأکید کرد این مسیر هرچند چالش‌برانگیز است، اما در میان‌مدت آثار مثبت آن نمایان خواهد شد.