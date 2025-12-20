امروز: -
بارش برف در مشهد

بارش برف شهر مشهد را سفید پوش کرد. در پی بارش برف و برودت هوا، آموزش در مدارس چند شهرستان خراسان رضوی فردا ۳۰ آذر، مجازی شد.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ - ۲۲:۳۶
