بارش برف در مشهد

بارش برف شهر مشهد را سفید پوش کرد. در پی بارش برف و برودت هوا، آموزش در مدارس چند شهرستان خراسان رضوی فردا ۳۰ آذر، مجازی شد.

عکاس : محسن رحیمی عنبران